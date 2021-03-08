الولايات المتحدة – يرى السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، أن باستطاعة الرئيس السابق، دونالد ترامب، أن يجعل الحزب الجمهوري “أكبر” و”أقوى”، أو “يمكنه تدميره”.

وقال غراهام، الذي كان يعتبر حليفا ومدافعا عن ترامب منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، لموقع “Axios on HBO”، إن ترامب يتضمن “صفقة أكبر من الحياة”، وأضاف: “يمكنه أن يجعل الحزب الجمهوري شيئا لا يمكن لأي شخص آخر أعرفه أن يفعله…يمكنه جعله أكبر، ويمكنه جعله أقوى، ويمكنه جعله أكثر تنوعا، ويمكنه أيضا تدميره”.

هذا ووصف غراهام، وهو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، الرئيس السابق ترامب بأنه يمتلك “جانبا مظلما”، وبأن لديه “بعض السحر في هذا الجانب”.

وتابع غراهام: “ما أحاول القيام به هو مجرد تسخير السحر” ، مشيرا إلى أن المرشحين الجمهوريين السابقين، جون ماكين، وميت رومني، لم ينجحا مثلما نجح ترامب.

وأردف: “أريد أن نواصل السياسات التي أعتقد أنها ستجعل أمريكا قوية…أعتقد أن أفضل طريقة للحزب الجمهوري للقيام بذلك هي مع ترامب، وليس بدون ترامب”.

وتأتي تعليقات السيناتور الجمهوري في الوقت الذي يحدد فيه الحزب الجمهوري حجم الدور الذي سيلعبه الرئيس السابق دونالد ترامب في الحزب، بعد رئاسته التي دامت لفترة ولاية واحدة.

المصدر: “THE HILL”

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