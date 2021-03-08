ليبيا – علق رئيس الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل على مطالبة منظمة الصحة العالمية الدولة الليبية بتغطية تكاليف تطعيم أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي يلوذون بأرضها ضد فيروس كورونا، قائِلًا: “عالم لا يفهم إلا لغة الضغط والابتزاز .. ولحظات تستحق أن نفتقد فيها القذافي الذي أدبهم فأحسن تأديبهم”.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف: “منظمة الصحة العالمية تطالب ليبيا الدولة التي دمرتها الأمم المتحدة مالكة منظمة الصحة العالمية وحولتها إلى بلد فاشل يعاني اقتصادها الأمرين، ومايزال الكوفيد 19 يفتك بشعبها، بتغطية تكاليف تطعيم أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي يلوذون بأرضها ضد الكوفيد، فيما يدفع الاتحاد الأوروبي المليارات من اليوروهات رغمًا عن أنفه إلى أردوغان لإعالة المهاجرين في تركيا، وهي الدولة المستقرة والاقتصاد رقم 17 عالميًا؛ حتى لا يطلق ضيوفه المنكوبين باتجاههم”.

وأضاف: “هل سمعتم بأغرب من هذا النداء؟ حتى لا نصفه بالوصف الذي يستحق؛ احترامًا وتقديرًا لحضوركم”.

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