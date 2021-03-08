سوريا – أعلنت وزارة الصحة السورية إطلاق حملة تحت عنوان “أسبوع بلا سكر” وهي حملة اطلقت للنقص الحاد بمادة السكر في أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن الحملة ستنطلق يوم الجمعة القادم، ولغاية 19 من الشهر الجاري، عبر ماراثون من أمام الوزارة بمشاركة أطباء ورياضيين.

وقالت الوزارة إن الحملة تشمل “إقامة فعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية وتوزيع نشرات إرشادية حول مضار السكر الأبيض” وهي المادة التي يخضع توزيعها للتقنين نظرا لقلة العرض في السوق السورية.

وانتقد عدد من السوريين الحملة.

يذكر أن البلاد تعاني منذ أشهر نقصا حادا في توافر كثير من المواد الغذائية، حتى صار توزيعها يخضع للتقنين، عبر ما تعرف بالبطاقة الذكية، وتوزعها “السورية للتجارة” بكميات محددة لكل شخص، وحصة محددة للأسرة، وبأسعار تبقى أقل من السوق، رغم أنها مرتفعة قياسا بالدخل.

ومؤخرا لم يستطع كثيرون استلام حتى تلك المخصصات، إذ أن رسائل استلامها لم تصل، وهو ما عزته “السورية للتجارة” إلى خلل في الاتصالات وليس في توافر المادة.

المصدر: RT

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