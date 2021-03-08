إسرائيل – أعلن الجيش الأمريكي، امس أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز “بي-52 ستراتوفورتريس” تابعتين له نفذتا “دورية جوية متعددة الجنسيات” في أجواء الشرق الأوسط.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن هذه الدورية الجوية نفذت بهدف “ردع العدوان وطمأنة الحلفاء والشركاء بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة”.

وأشارت القيادة إلى أن طائرات تابعة لعدة دول شريكة، رافقت القاذفتين خلال الدورية، بالإضافة إلى مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

ولفت البيان إلى أن هذه الدورية تعد رابع انتشار للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ بداية العام الجاري.

وكالات

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