إسبانيا – أكد خوان لابورتا، الفائز بمنصب رئيس نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، أن قائد فريق كرة القدم في النادي الكتالوني، الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هنأه بفوزه برئاسة النادي.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “كان من الرائع رؤية ميسي يصوت في الانتخابات، إنه دليل آخر على حبه لبرشلونة”.

وأضاف: “أنا مقتنع بأنه يريد البقاء(في النادي)، لقد هنأني بالفعل على الفوز بالانتخابات، أعتقد أنه أمر طبيعي”.

وعن مستقبل جوردي كرويف وتشافي هيرنانديز بالفريق، علق لابورتا: “أنا لا أؤكد أي شيء، ليس لدي أي التزام تجاه أي شخص، عندما نعرف كيف تسير الأمور سنتخذ القرارات، لكن أولا علينا احترام من يتواجدون الآن بالنادي، يجب أن أتحدث معهم”.

وعن مواجهة باريس سان جيرمان قال لابورتا: “مواجهة باريس معقدة للغاية بعد ما حدث في الذهاب، وسنلعب من أجل الكرامة في حديقة الأمراء”.

وبخصوص الدوري الإسباني قال لابورتا: “أنا متفائل، نحن نبتعد بنقطتين عن أتلتيكو مدريد، حتى لو كنا قد لعبنا مباراة أكثر، علينا أن نقاتل حتى النهاية”.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على سان جيرمان، بعد غد الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ويحتاج الفريق الكتالوني إلى “ريمونتادا” بعد خسارته في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 4-1.

المصدر: sport.es

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