ولكن هل تساءلتم يوما عن مصدر هذه الفكرة؟ وما السّبب لهذا الاحتفال؟

عام 1856 آلاف النساء خرجن للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها. ورغم أن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

وفي 8 آذار سنة 1908م ،عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك. لكنهن حملن هذه المرة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود، واخترن لحركتهن الاحتجاجية شعار “خبز وورود”. طالبت المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.

وقد شكلت مُظاهرات الخبز والورود بداية حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة.

وبدأ الاحتفال بالثامن من آذار من كلّ عام، كيوم المرأة الأميركية تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909. وقد ساهمت النساء الأميركيات في دفع الدول الأوربية إلى تخصيص الثامن من مارس كيوم للمرأة.