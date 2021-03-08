إنجلترا – حقق لوكوموتيف موسكو فوزا عريضا على مضيفه أرسنال تولا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الضيوف كل من فيودر سمولوف والبرازيلي موريلو سيركويرا ورفعت جمالدينوف في الدقائق 71 و75 و85 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع لوكوموتيف رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد أرسنال عند 14 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru

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