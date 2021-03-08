فنزويلا – أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه يشعر بصحة جيدة بعد تلقيه اللقاح الروسي “سبوتنيك V”، ولا يشكو من أي أعراض جانبية.

وكتب مادورو في تغريدة على “تويتر”: “صحتي جيدة، بعد التطعيم ترتفع حرارتك قليلا، أو تشعر بحمى، أنا شعرت بالنعاس بعد التطعيم، وبدوار، استرحت قليلا، والآن أحس صحتي جيدة 100%”.

وتلقى الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس، في وقت سابق لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن توريد كمية من لقاح “سبوتنيك V” لفنزويلا من أجل إجراء المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية التي شارك فيها نحو ألفي متطوع، بمن فيهم غيرا، نجل الرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: نوفوستي

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