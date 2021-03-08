مالي – أعلن الجيش المالي أن وحدة عسكرية تعرضت مساء الأحد لكمين في منطقة بوني بالقرب من بلدة داونتزا وسط البلاد ما أسفر عنه إصابة 7 جنود، 4 منهم إصاباتهم خطيرة.

وأضاف البيان أن الجنود تمكنوا من تصفية 4 عناصر من المجموعة المسلحة التي هاجمت الوحدة العسكرية​​​.

وتعاني مالي من تصاعد أعمال العنف في الشمال والوسط، حيث تسيطر جماعات متطرفة موالية لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” على مناطق واسعة منها.

وتشن جماعات متشددة هجمات من حين لآخر على قوات الأمن وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمدنيين في المنطقة، كما تؤجج صراعا عرقيا بين مجتمعات زراعية مثل الدوجون ورعاة الماشية من عرقية فولاني.

المصدر: وكالة “سبوتنيك” + RT

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