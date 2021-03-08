ليبيا – أعرب المحلل السياسي التشادي علي موسى عن تخوفه من أن ينعكس تأزم الوضع في تشاد على ليبيا.

موسى وفي تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد قال: إن ليبيا الآن الحاضنة الوحيدة للحركات المسلحة، ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف، بل نقطة للتجمع والانطلاق لتذكية الصراع الذي سيكون داخل تشاد.

وأكد أن ليبيا بحكم عدم استقرارها وموقعها الحدودي مع تشاد يمكن استغلالها في تغذية الصراع، مشيرًا إلى أن تصعيد الوضع وتأزمه سيسهم في تدخل أطراف خارجية في الشأن التشادي، كما يحدث في ليبيا الآن التي ستكون معبرًا لدخول أطراف لإثارة القلاقل في الداخل التشادي.

وحذر المحلل السياسي التشادي من إمكانية اتساع رقعة الصراع، إلى أن تشمل دول الساحل ووسط إفريقيا، والتي ستكون في حينها مهددةً بشكل حقيقي.

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