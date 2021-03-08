ليبيا- أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق إسدال الستار بشكل رسمي على حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية بحكومتي الوفاق والمؤقتة.

معيتيق أوضح في تصريح صحفي تابعته صحيفة المرصد أن وزارة المالية بحكومة الوفاق قامت بإحالة مرتبات كافة الموظفين في القطاع العام بمختلف القطاعات والوحدات الإدارية إلى المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، ليمثل ذلك اللبنة الأولى في طريق توحيد مؤسسات الدولة.

وكانت وزارة مالية الوفاق قد أعلنت في بيان صحفي تابعته صحيفة المرصد قيامها بتسليم أذونات الصرف الخاصة بشهري يناير وفبراير إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي في العاصمة طرابلس، لتشمل أذونات الصرف كافة الجهات الممولة من الخزينة العامة لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

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