مصر – دعا مفتي مصر، شوقي علام، إلى تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية لوضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح، وجاء ذلك في كلمته التي هنأ فيها النساء بـ”اليوم العالمي لعيد المرأة”.

وقال علام في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة: “الإسلام يكرم المرأة ويمنحها كافة حقوقها المشروعة، ويعدها شريكا أساسيا في تحقيق البناء والتنمية.. أدعو لتضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية لوضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح”.

وتابع المفتي قائلا: “إن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتكرمها وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، كما إنها تعد المرأة شريكا أساسيا في تحقيق البناء والتنمية في الدول والمجتمعات، باعتبارها تمثل نصف المجتمع.. إن الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة وتكرمها وتعلي من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام، كما أن الشريعة الإسلامية تكرم المرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة”.

المصدر: الصفحة الرسمية لمفتي الديار المصرية

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