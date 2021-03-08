نواكشوط – وافق صندوق النقد الدولي على صرف منحة لموريتانيا بمقدار 23.8 مليون دولار، لإسناد جهود السلطات في مواجهة جائحة كورونا، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة الإثنين، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد، أكمل الخميس، المراجعة السادسة والأخيرة للترتيب مع (موريتانيا) في إطار التسهيل الذي يغطي الفترة 2017–2021، ما يسمح بصرف 16.56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 23.8 مليون دولار أمريكي).

وقالت الوكالة إن الدفعة الجديدة من صندوق النقد “تهدف لمساعدة السلطات على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة المرونة مع الصدمات”.

وأوضحت الوكالة أن موافقة صرف المنحة “جاء ضمن المراجعة السادسة للقرض الميسّر، البالغ 167 مليون دولار، والذي يغطي الفترة ما بين 2017 و2021”.

وكان صندوق النقد وافق في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 تسهيل ائتماني لموريتانيا، بإجمالي 115.92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 167 مليون دولار أمريكي).

وفي سبتمبر/أيلول 2020، قرر الصندوق زيادة القرض بـ 20.24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 29 مليون دولار أمريكي)، لتلبية احتياجات تمويلية أعلى من المتوقع بسبب جائحة كورونا.

الأناضول

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