إنجلترا – كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، عن السر وراء تألق نجمه الويلزي، غاريث بيل، في المباريات الأخيرة، وذلك بعد أن كان حبيسا في دكة البدلاء.

وتألق النجم الويلزي مؤخرا، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف خلال آخر 5 مباريات خاضها في مختلف البطولات.

وهز بيل أمس الأحد، شباك كريستال بالاس مرتين ليقود فريقه للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح المدرب البرتغالي أن بيل، البالغ 31 عاما، كان يعاني من أزمة نفسية بسبب إصاباته المتكررة في السنوات الماضية، الأمر الذي جعله فاقدا الثقة بنفسه، كما أوضح أنه كان يحتاج للدعم النفسي من المحيطين به لكي يتجاوز هذا الأمر.

وتابع مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية:”هناك لحظة تعمل فيها بشكل جيد، وكل من حولك يقدم كل ما يمكنه تقديمه، هناك لحظة يتعين عليك فيها كسر الحاجز النفسي، وقد كسره بيل، لقد كان هو من فعل ذلك، وليس نحن، نحن قدمنا له الدعم فقط”.

وأصبح توتنهام ثاني ناد فقط في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا يصل إلى 100 هدف بجميع المسابقات هذا الموسم، بعد فوزه على كريستال بالاس، ليمنح مدربه جوزيه مورينيو فرصة للرد على منتقديه.

وأبلغ مورينيو الصحفيين: “إذا كانت الإحصاءات التي وصلتني سليمة، وهي أننا سجلنا 100 هدف هذا الموسم، فهذا شيء لا بأس به بالنسبة لفريق دفاعي”.

والنادي الوحيد الآخر الذي وصل إلى 100 هدف هذا الموسم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هو بايرن ميونيخ (106 أهداف).

المصدر: “وكالات”

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