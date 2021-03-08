إنجلترا – أكد نادي ساوثهامبتون الانجليزي إن مهاجمه داني إينجز سيغيب عن صفوفه حتى نهاية مارس الجاري بسبب إصابة في العضلات تعرض لها خلال فوز فريقه 2-0 السبت الماضي على شيفيلد يونايتد.

وسقط إينجز على الأرض في بداية المباراة التي أقيمت في ملعب برامول لين وحل تشي آدمز بديلا له في الدقيقة 13 ليواجه المدرب هازنهوتل إصابة محبطة أخرى لمهاجمه البارز.

لكن المدرب النمساوي أكد أن الإصابة غير خطيرة جدا كما أعتقد في البداية وقال عبر موقع النادي على الإنترنت اليوم الاثنين: “إنها إصابة خطيرة لكنها ليست خطيرة جدا”.

وتابع:”أعتقد أنه سيغيب بسببها ثلاثة أسابيع وأتوقع عودته بعد العطلة الدولية”.

وبهذا سيغيب إينجز عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري.. خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي المتصدر الأربعاء المقبل وعلى ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون الأحد القادم.

كما سيغيب عن مباراة ساوثهامبتون أمام بورنموث في دور الثمانية بكأس انجلترا في 20 مارس.

المصدر: “رويترز”

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