ليبيا- طالب 42 عضوا من أعضاء مجلس النواب زملائهم المتبقين بتأجيل جلسة المجلس المؤمل انعقادها الإثنين في سرت لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

مطالبة الأعضاء الـ42 جاءت في بيان صدر عنهم حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه دعوا خلاله إلى ضرورة الالتزام بتضمين مخرجات حوار تونس وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل عملا بأحكام الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة المادة 4 الفقرة 1.

وشدد البيان على وجوب التقيد بالمادة التي تشترط ضرورة اعتماد مجلس النواب للمخرجات حزمة واحدة وتضمنيها في الإعلان الدستوري ما يتطلب إتمام هذا الإجراء قبل الشروع في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة خاصة أن عدم التضمين يعني عدم إجراء الانتخابات القادمة في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر القادم.

وأكد البيان أهمية الإطلاع على تقرير لجنة الخبراء الأممية بكافة ملاحقه لدحض شبهات الرشوة المصاحبة لاختيار السلطة الجديدة.

المرصد – متابعات

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