السعودية – ارتدت البورصة السعودية عن خسائرها التي شهدتها في وقت سابق من جلسة امس وأغلقت على ارتفاع بدعم من مكاسب لأسهم القطاع المالي، فيما تباين أداء الأسواق الأخرى في الخليج.

وأغلق المؤشر الرئيسي السعودي مرتفعا 0.3 بالمئة، إذ ربح سهم مصرف الراجحي 2 بالمئة في حين صعد سهم مجموعة سامبا المالية 1.4 بالمئة.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض 1.9 بالمئة لسهم إعمار العقارية القيادي ونزول سهم بنك دبي الإسلامي 1.1 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 0.1 بالمئة، متأثرا بهبوط 1.6 بالمئة لسهم بنك أبوظبي التجاري.

أما المؤشر القياسي للأسهم القطرية الذي عاود التداول بعد فترة توقف خلال الجلسة، فقد ربح 0.5 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة صناعة قطر المنتجة للبتروكيماويات 2.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.85 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البلاد، 0.9 بالمئة.

وقالت حليمة كروفت مديرة تحليلات أسواق السلع الأولية العالمية وأبحاث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “آر.بي.سي كابيتال ماركتس”: “رغم أن هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت نفطية سعودية، بما في ذلك منشأة رأس تنورة، لم ينجم عنها أي تعطل للإنتاج، فإنها سلطت الضوء على مدى استمرار خطورة البيئة الأمنية في المنطقة”.

المصدر: “رويترز”

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