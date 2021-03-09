التحالف العربي يعلن عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

التحالف العربي يعلن عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

السعودية – أفاد الإعلام الرسمي السعودي بأن التحالف العربي اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) صوب خميس مشيط بجنوب السعودية.

وأكدت القناتان السعوديتان، “الإخبارية” و”العربية” هذا الاعتراض.

هذا وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن أمس عن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلقتهما جماعة “أنصار الله” صوب المملكة.

كما اتهمت وزارة الدفاع السعودية إيران بتزويد قوات جماعة “أنصار الله”، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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