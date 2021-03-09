ليبيا- أكدت عضو مجلس النواب فريحة عبد السلام الحضيري أن الأمر المهم والمستعجل حاليًا هو التحقيق في شبهة رشاوى في الحوار والتيقن من كونها حقيقة.

عبد السلام أوضحت خلال كلمتها في جلسة مجلس النواب التي احتضنتها سرت الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد أن رئاسة المجلس معنية بمطالبة القائم بأعمال النائب العام بالنظر في حقيقة تقرير لجنة الخبراء الأممية، مؤكدة أن عدم تضمين موعد الانتخابات بالإعلان الدستوري يعني الدخول في جدال.

وأضافت عبد السلام أن الجدال يتعلق بعمر الحكومة الحقيقي، فيما سيظل موعد الانتخابات حبرًا على ورق، مبينة أن التشكيلة الحكومية موسعة، وبما لا يتماشى مع المدة الزمنية المقررة للاستحقاق الانتخابي، وهي مكلفة للخزانة لتوسع وزاراتها وتداخل المهام في ظل وجود 27 حقيبة و6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الوزراء.

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