ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي رفضه لحكومة الوحدة الوطنية بهذا الشكل، لعدم وجود عدالة في توزيع الحقائب الوزارية.

الدرسي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أضاف: “برقة لم تتحصل على وزارة الداخلية ولا وزارة المالية ولا الاقتصاد ولا التعليم العالي، ولا الدفاع ولا العدل، و75% من البترول يخرج من تحت أقدامنا”.

وتابع: “وبعد كل ذلك تأتي وتمنحني وزارة الثروة الحيوانية أو وزارة الزراعة، وتقول لي: إن ليبيا واحدة. للأسف بهذا الشكل ليست واحدة بل هي المغالبة”.

وأكد أن المحاصصة في ليبيا موجودة وهذه المحاصصة يرعاها المجتمع الدولي بالاتفاق، مطالبًا بتحقيق العدالة في توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة.

وطالب رئيس الحكومة المنتخبة عبدالحميد الدبيبة الابتعاد عن مبدأ المغالبة، مشيرًا إلى أن الدولة الليبية لم تنجح بسبب مبدأ المغالبة.

الدرسي أوضح أنه دائمًا يطالب بحقوق الأمازيغ والطوارق والتبو وبحقوق الجميع. وأضاف: إذا أردنا أن نعيش في هذه الدولة فعلينا إعطاء كل مكون حقه وفق القانون، وفقًا لقوله.

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