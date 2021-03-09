ليبيا – قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء إن تحركات حكومة الوفاق الأخيرة وما تقوم به من إنجازات قبل الرحيل ليست سوى جزء من مناورة تمارسها قوى داخل البلاد، بهدف عرقلة تسليم السلطة للقيادات الجديدة.

الزرقاء حذر في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء مما سماه بـ”مبالغة” بعض الشخصيات بإبراز جهودها في التوقيت الراهن، وما قد يؤدي إليه ذلك من تشتيت الأنظار وتفتيت الدعم، والالتفاف المطلوب توافره للحكومة الجديدة.

وتابع الزرقاء: “هم يحاولون أن يقولوا للجميع: نحن نعمل على قدم وساق وننجز كل ما يستلزم فعله لتوحيد المؤسسات الليبية ولتمهيد الطريق للانتخابات، وبالتالي لا حاجة لوجود حكومة جديدة؛ خاصة أن الفارق الزمني عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري لا يتجاوز تسعة أشهر”.

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