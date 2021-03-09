العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تدمير وكر بداخله 10 عناصر من تنظيم “داعش” بضربة جوية في محافظة نينوى بشمال العراق.

وقال بيان للخلية الأمنية نلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): ” طيران التحالف الدولي وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ ضربة جوية في جبل عداية، ضمن قاطع عمليات نينوى، وقد أسفرت عن تدمير وكر بداخله 10 إرهابيين من عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف البيان أن”قوة من لواء المشاة 75 ولواء المشاة 92 خرجت لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال”.

وتابع البيان أن” طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية(واع)

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