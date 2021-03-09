ليبيا – قالت عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي سلطنة المسماري أمس الإثنين إن الحكومة المقترحة من عبد الحميد الدبيبة موسعة، ولا تراعي المدة الزمنية الممنوحة لها ومتطلبات توحيد مؤسسات الدولة.

المسماري وفي كلمتها خلال جلسة النواب المنعقدة في مدينة سرت وفقًا لموقع شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، دعت الدبيبة إلى ألّا يتعدى على اختصاصات البرلمان.

وأشارت إلى أنها لا تحمله مسؤولية تشكيل حكومة موسعة؛ ولكن توجه لومها لأعضاء مجلس النواب.

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