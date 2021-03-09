بلجيكا – أطلقت شرطة بروكسل مشروعا، بالتعاون مع مكتب المدعي العام في المدينة، لاستخدام ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية لمعالجة قضية التحرش الجنسي في الشوارع.

مثل هذه الأفعال، التي تشمل تسمية الأشخاص أو توبيخهم أو مضايقتهم، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد، أو غرامة تتراوح من 50 إلى 1000 يورو منذ عام 2014، ولكن مع هذا المشروع، تأمل المدينة في “زيادة السلامة وجودة الحياة في بروكسل للفتيات والنساء”.

وقال وزير العدل، فنسنت فان كويكنبورن: “في بعض الأماكن، ما يقرب من 80٪ من النساء لم يعد يجرؤن على الخروج خوفا من التحرش، ومن هنا جاء هذا المشروع.. نريد أن نضمن للنساء والفتيات أنهن يمكنهن الوقوف والذهاب إلى حيث يريدن”.

وفي عام 2019، أبلغ 71 شخصا فقط عن تعرضهم للتحرش الجنسي في جميع أنحاء البلاد، حيث لا يعرف الضحايا في كثير من الأحيان أنه يمكنهم تقديم شكوى بشأن مثل هذه الحوادث، وبسبب صعوبة إثبات هوية الجاني أو الحقائق.

وللمساعدة في الكشف عن هذه الحوادث والإبلاغ عنها، سيتمكن رجال الشرطة في ثياب مدنية الآن من مراقبة التحرش في الشارع ضد أنفسهم أو ضد المواطنين الآخرين.

وأوضح كويكنبورن: “نحن نبدأ دوريات أسبوعية في ما يسمى النقاط الساخنة.. إذا كان المشروع يعمل بشكل جيد، فسوف نتحدث إلى مدن أخرى لبدء شيء ما هناك أيضا، لأن هذه مشكلة بشكل أساسي في المدن الكبرى”.

وفي أعقاب الالتماس الذي قدمته امرأة تدعو إلى إجراء تغييرات في حديقة “Cinquantenaire Park” في بروكسل، بعد تعرضها للهجوم والاغتصاب أثناء عودتها إلى المنزل، قررت إدارة الشرطة المحلية تنفيذ تغييرات تستهدف الهجوم المضاد، بما في ذلك المزيد من دوريات الشرطة، وتحسين الإضاءة، وانخفاض الأشجار.

وعلمت المرأة أن الشرطة كانت تعلم بالفعل “بوجود حالات اغتصاب واعتداء جنسي شهرية في هذه المنطقة”، وقررت تقديم شكوى. وأظهرت الشهادات أن العديد من النساء لا يرفعن شكاوى رسمية عن مثل هذه الجرائم التي هي في الواقع ليست حوادث منفردة.

المصدر: “Brussels Times”

Share and Enjoy ! 0 Shares