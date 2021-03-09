ليبيا- أكد تقرير تحليلي وجود مناخ من التوتر يرافق عملية بحث مجلس النواب مسألة منح الثقة لكابينة وزارية مقدمة من رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.

التقرير الذي نشرته وكالة أنباء فرانس برس وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن أستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر قوله: “لقد ظهرت بالفعل عقبات وصعوبات حتى قبل التصويت على منح الثقة، لوجود شكوك تحيط برئيس الوزراء المؤقت”. فيما بين المحلل السياسي محمود خلف الله وجود ما يحاك ضد الدبيبة.

وأضاف خلف الله قائلًا: “إن خصوم الدبيبة السياسيين شنوا حملات شرسة للتشهير به من خلال الضغط عليه، لقد نجحوا في خلق مناخ من التوتر، وسيتم تسليم7 حقائب رئيسية لشخصيات من الأقاليم الـ3 في الشرق والغرب والجنوب؛ فالخارجية للأول والاقتصاد والتجارة والعدل للثاني والدفاع والداخلية والمالية للأخير.

ترجمة المرصد -خاص

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