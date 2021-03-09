ليبيا- كشف تقرير جديد صادر عن معهد صحافة الحرب والسلام البريطاني عن تأثيرات تفشي وباء كورونا والصراعات على واقع حال النساء والفتيات في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، استند إلى أبحاث أجرتها 11 منظمة من منظمات المجتمع المدني التي أوضحت الوضع الاقتصادي المزري، لا سيما بعد أن أسهم تعليق العديد من رواتب القطاع العام في تأثير غير متناسب على النساء، ممن يعملن في الغالب بصفة معلمات.

وأشار التقرير إلى أعباء الإغلاق وغلق الأعمال التجارية على صغار رائدات الأعمال اللواتي أجبرن على التخلي عن مشاريع مثل محلات الحلويات وورش الحرف والحياكة أو إنتاج الأغذية، في وقت تبدو فيه الأمور أسوأ بكثير في الجنوب؛ لوجود ندرة شديدة في السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وبحسب التقرير، قامت نساء بالإبلاغ عن شعورهن بالتهميش التام في أي عملية استشارية، وزيادة العنف المنزلي الذي لا يتم توضيحه بشكل كافٍ، فيما تم وضع صحة المرأة في أسفل قائمة الأولويات. مؤكدًا سعي شركاء المعهد لتطوير استجابات مناسبة للمساعدة في التخفيف من آثار الوباء على النساء والفتيات المستضعفات.

ترجمة المرصد -خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares