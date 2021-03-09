ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن الاتجاه العام أو الغالب داخل البرلمان يذهب نحو تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة أياما أخرى، مشيرًا إلى أنه على رئيس الحكومة المكلفة عبد الحميد الدبيبة إجراء بعض التعديلات على تشكيلته الوزارية حتى تحظى بثقة النواب.

فحيمة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربية.نت” اليوم الإثنين، أكد وجود تباين في وجهات النظر بين النواب تحتاج إلى وقت أكثر حتى يحدث تقارب بينهم.

وأشار فحيمة إلى أن أغلب الأسماء المطروحة لتولي حقائب وزارية مبهمة وغير معروفة، وتحتاج للبحث والتقصي في ماضيها وكفاءتها وخبرتها، خاصة أن النواب تسلموا بشكل رسمي تشكيلة الحكومة أمس الإثنين، في حين استلمها رئيس البرلمان يوم الـ 4 من شهر مارس؛ لذلك فهم يحتاجون إلى وقت للعمل عليها قبل اتخاذ قرار التصويت على منحها الثقة من عدمها.

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