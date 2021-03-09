ليبيا – حذر مدير الشؤون الطبية في مركز العزل بالمعهد القومي لعلاج الأورام احميده بادي من موجة كبيرة لفيروس كورونا، مؤكدًا تزايد عدد الحالات بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

بادي وفي تصريح صحفي نقلته شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم قال: إن الوضع خطير وينذر بكارثة، موضحًا أن مركز العزل يُعاني من قلة السعة السريرية، وغرف العناية مُمتلئة.

وبيّن أنه في حال استمرار تزايد عدد الحالات بهذه الطريقة فلن يستطع المركز استيعاب المزيد لعدة أسباب، أهما نقص أجهزة التنفس الصناعي.

بادي ناشد المواطنين عدم الاستهتار وتطبيق الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، خاصة أثناء الدخول للأماكن المُزدحمة.