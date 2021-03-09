روسيا – أصبحت المقاتلات الروسية من طراز “ميغ – 31” صائدة للصواريخ الباليستية، وستتمرن أطقمها الآن بانتظام على اعتراض مثل هذه الأهداف الأسرع من الصوت. .

ونقلت صحيفة “إزفيستيا” عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن تدريبات جديدة أدرجت العام الماضي بالفعل في برنامج التدريب القتالي كتجربة لاعتراض أهداف تحاكي الصواريخ الباليستية. وتقرر بنتائج العمل تمديد التطبيق العملي ليشمل جميع وحدات طائرات “ميغ – 31” الاعتراضية.

وكان أول من اختبر العنصر الجديد في التدريب القتالي أطقم المقاتلات الاعتراضية في المنطقة العسكرية الروسية المركزية، في إقليم بيرم، حيث صدت “ميغ – 31 بي إم” خلال التدريبات غارات جماعية مفترضة لطيران معاد، وبعد ذلك توجهت الأطقم إلى إقليم استراخان وتدربت على استخدام الصواريخ ضد أهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت، تحاكي الصواريخ الباليستية.

وقال القائد السابق للجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، اللفتنانت جنرال، فاليري غوربينكو، للصحيفة: “يمكن لهذه الطائرات أن تعمل على ارتفاعات شاهقة ، لذا فهي قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية بفاعلية”.

وأفاد الجنرال بأن أنواعا جديدة أكثر تقدما من ذحائر الطيران يجري تطويرها، ولذلك يتم تحديث برنامج تدريب كوادر الطيران واستخدام الطائرات. وبداية يدرس الطاقم الجانب النظري، وبعد ذلك يجري إعداد عناصر جديدة أثناء التدريبات العملية.

المصدر: iz.ru

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