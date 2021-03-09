الولايات المتحدة – اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن حزمة إجراءات التحفيز التي اقترحها الرئيس جو بايدن، لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، ستساعد في تحقيق “تعاف قوي” لاقتصاد الولايات المتحدة.

وقالت يلين، في حديث لشبكة “MSNBC”: “مشروع القانون هذا سيقدم للأمريكيين المساعدة التي يحتاجون إليها لتجاوز الجائحة، ونحن نتوقع أن الموارد التي يتيحها ستغذي بالفعل تعافيا اقتصاديا قويا جدا”.

وأضافت يلين: “هذه هي الحزمة التي نحتاج إليها لإحياء اقتصادنا ليصل إلى ما كان عليه قبل الجائحة”.

وشددت وزير الخزانة الأمريكية مع ذلك على أن خطة بايدن التحفيزية “لن تعالج كل المشاكل الاقتصادية” القائمة منذ أمد طويل.

وأردفت يلين: “إذا اتضح أن حزمة التحفيز ستكون تضخمية، فإنه توجد أدوات للتعامل مع ذلك وسنراقب الوضع عن كثب”.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، خطة بايدن لإغاثة الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار بعد جلسة استمرت طوال الليل وشهدت خلافات حادة بين الديمقراطيين على مساعدات البطالة وإخفاق الجمهوريين في إقرار نحو 36 تعديلا.

واشتمل المشروع النهائي، الذي يتطلب تبنيه الآن مصادقة من قبل مجلس النواب، على 400 مليار دولار في هيئة مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، وإعانات بطالة قدرها 300 دولار أسبوعيا لنحو 9.5 مليون خسروا وظائفهم في الأزمة، و350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تضررت ميزانياتها من الجائحة.

المصدر: “رويترز” + وكالات

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