بيلاروسيا – أعلنت الأجهزة الأمنية في جمهورية بيلاروس (بيلاروسيا) أنها عثرت على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة مخبأة في عدد من الأماكن.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات، إيفان ترتيل، يوم امس إن الأجهزة الأمنية عثرت على مخابئ تحتوي كميات كبيرة من المتفجرات، بينها عشرات الكيلوغرامات من مادة “تي إن تي” وعدد كبير من العبوات الناسفة والأسلحة والمعدات المخصصة للتجسس.

وأضاف ترتيل أن ما تم العثور عليه يشير إلى وجود جماعة مسلحة محترفة، وأكد أنه تم إلقاء القبض على مجموعة منهم، دون أن يفصح عن عددهم وهوياتهم، مشيرا إلى أن ذلك سيكون في وقت لاحق.

وفي وقت سابق قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إن أجهزة أمن الدولة ستنشر في المستقبل القريب معلومات حول إحباط أنشطة مجموعة من الأشخاص الذين أنشأوا “ترسانات” لزعزعة استقرار البلاد.

وشهدت بيلاروس موجة احتجاجات كبيرة إثر الإعلان عن فوز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات 9 أغسطس الماضي، والتي وصفت المعارضة نتائجها بـ”المزورة”، فيما قالت الحكومة إنها تواجه محاولة تنفيذ “ثورة ملونة” مدعومة من الغرب.

المصدر: نوفوستي

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