إنجلترا – أوضح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن ناديه متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لن يتخذ قرارا بشأن مستقبل الهداف التاريخي سيرجيو أغويرو حتى انتهاء الموسم.

وخاض لاعب الأرجنتين 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة وكوفيد-19.

وشارك أغويرو البالغ 32 عاما أساسيا لأول مرة خلال أربعة أشهر في فوز سيتي 2-1 على وست هام يونايتد بالدوري الشهر الماضي لكنه ظل على مقاعد البدلاء دون الاستعانة به أمام ولفرهامبتون واندرارز ومانشستر يونايتد.

وسينتهي عقد أغويرو، الذي انضم إلى سيتي من أتليتيكو مدريد في 2011، بنهاية الموسم الجاري وقال غوارديولا إن المفاوضات بشأن العقد الجديد ستتأجل للصيف.

وأضاف “نتحدث معه (أغويرو) ويجب أن ننتظر ما سيحدث في نهاية الموسم واعتقد أن النادي تحدث مع وكيله ويدرك الموقف”.

ويستضيف سيتي، الذي يتقدم بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، ساوثامبتون في وقت لاحق اليوم.

المصدر: “رويترز”

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