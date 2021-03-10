ليبيا – أكد العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام توفيق الشهيبي أن كل ما يهمه من ما وصفها بـ”الجعجعة” التي تحدث الآن، هو أن يكون نتاجها انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

الشهيبي وفي تغريدة له عبرحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء قال “ما يهمني في كل هذه الجعجعة هو أن يكون طحينها انتخابات 24 ديسمبر، ولكن على ما يبدو أن طحينها يريد أن يستولي عليه من بقوا في السلطة 7 سنوات، منها خمس سنوات تقريبًا دون جلسة واحدة بنصاب قانوني”.

ما يهمني في كل هذه الجعجعة هو ان يكون طحينها انتخابات 24 ديسمبر .. ولكن على ما يبدو انها طحينها يريد ان يستولي عليه من بقوا في السلطة 7 سنوات منها خمس سنوات تقريبا دون جلسة واحدة بنصاب قانوني. — توفيق الشهيبي (@TawfikTobruk) March 10, 2021

وأضاف في تغريدة أخرى: “باختصار، انتخابات ديسمبر خارج حسابات الجميع تقريبًا، لذلك من غير المستغرب أن نجد هذا الصراع على المناصب في حكومة موسعة، إن لم يضغط الشارع لاستعادة ما سلب منه فبقاء الأجسام الحالية مستمر لعدة سنوات قادمة، سنتين على أقل تقدير”.

باختصار انتخابات ديسمبر خارج حسابات الجميع تقريبا، لذلك من غير المستغرب ان نجد هذا الصراع على المناصب في حكومة موسعة.

ان لم يضغط الشارع لاستعادة ما سلب منه فبقاء الاجسام الحالية مستمر لعدة سنوات قادمة (سنتين على اقل تقدير). #لا_للتمديد — توفيق الشهيبي (@TawfikTobruk) March 9, 2021

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