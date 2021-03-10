ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه لم يتم التطرق خلال جلسة مجلس النواب الأولى في سرت لتضمين مخرجات الحوار، معتقدًا أنه سيتم تضمين مخرجات ملتقى الحوار في تونس، وبعدها سيتم الذهاب للتصويت مباشرة.

الشيباني أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى ضرورة أن يكون هناك تغيير في الأسماء التي طرحت من قببل الحكومة؛ لأن عددًا كبيرًا من النواب قام بتقديم توقيعات لأكثر من 40 نائبًا لسحب بعض الوزراء المقترحين.

وأضاف: “في ردهات القاعة وخارجها تم التواصل مع رئيس الحكومة والنواب الذين يريدون تقديم قائمة تزكي وزير معين، رئيس الحكومة تعهد عندما يتقدم له 40 نائبًا رافضين وزيرًا معينًا سيتم إزاحته من القائمة”.

وأكد على أن هناك عددًا لا بأس به من النواب يحترم ويركز على ضرورة أن تمنح الثقة للحكومة، حتى تستطيع رسم الخارطة اللازمة لتاريخ 24 ديسمبر وتوحيد المؤسسات وحل المشاكل.

كما تابع: “بعض النواب يرون أنه لا بد أن يمثلوا قبائلهم ومدنهم، لكن لنؤكد أن الرغبة في تعيين الوزراء من بعض النواب ليس لمصلحة مناطقهم وخدمة ليبيا بل مصالح شخصية ضيقة جدًا. المزاج العام في المجمل لمجلس النواب وما لاحظناه أنه يتجه لمنح الثقة للحكومة، حتى لو كانت فيها بعض المشاكل وبعض الوزراء الذين عليهم تحفظات”.

ونوّه إلى أن هناك العديد من القوائم تم إعدادها من أجل إزاحة بعض الوزراء، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر ما سيقوم به الدبيبة بشأن الوزراء الذين عليهم بعض التحفظات.

وشدد على أنه سيتم منح الثقة للحكومة بأي ظرف وشكل كان؛ لأنها بارقة أمل ستوحد البلاد وتمهد الطريق لانتخابات 24 ديسمبر.

Share and Enjoy ! 0 Shares