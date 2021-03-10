ليبيا – جرى أمس الثلاثاء توقيع عقد مشروع إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية بمدينة بنغازي، وذلك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سايبم الإيطالية.

التوقيع تم وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير، وجادالله العوكلي، وفتحي سعيد رئيس فريق مشروع إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية وبرفقته أعضاء الفريق، وبعض من مديري العموم ومديري الإدارات والمستشارين القانونيين بالمؤسسة، وعبر الدائرة المغلقة من مدينتي روما وميلانو حضر ستيفانو كاو، ومايوريزو كوراتيلا، وجوليلمو فراريزي، وأكرم الفرجاني، وجيوسيبي لوكو، وجورجيو إليا.

وحصلت شركة سايبم على عقد خدمة استشارية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ مركز بنغازي النفطي، وسيتم إنشاء المركز الفني المتخصص والمتكامل في المنطقة الحرة بالمريسة، على بعد 25 كيلومترًا من بنغازي، وهو مصمم وفق أفضل المرافق والتقنيات لخدمة قطاع النفط والغاز الليبي والصناعات الحيوية الأخرى.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن شركة Saipem تتمتع بخبرة واسعة في مجال المراكز التقنية، ولديها مراكز هندسية خاصة بها في مجالات استراتيجية في جميع أنحاء العالم.

ولفتت إلى أن وجود شركة Saipem الراسخ والتزامها تجاه البلاد، يتجلّى في تصميمها على الحفاظ على مقرّها الرئيس وموظفيها المحليين حتى خلال السنوات الأخيرة، ولدى شركة Saipem معرفة قوية بليبيا وبنيتها التحتية للطاقة.

وتقديرًا لهذه الصفات، اعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط بأن Saipem هي الشريك المثالي لتطوير مشروع مركز بنغازي النفطي للصيانة والخدمات الفنية.

وستقدّم Saipem مبدئيًا دراسة الجدوى وتجميع البيانات لتجهيز العطاء لمدة 15 شهرًا، وستهتم لاحقًا بخدمات إدارة المشروع ومراقبة ومتابعة المستثمرين والمصنعين على مدار الأربعين شهرًا المتبقية من العقد.

وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله قائلًا: “لتحقيق وفرة كبيرة في التكاليف، وتقليل خسائر الإنتاج وتوفير الوقت، فإن ذلك يتم بإجراء أعمال الصيانة محليًا، من خلال الشركات المستثمرة”.

كما أضاف: “وتتبنى المؤسسة الوطنية للنفط إنشاء مركز فني متخصص في مدينة بنغازي، على مستوى عالٍ من التجهيزات بالمعدات والبنى التحتية، وسيتم تقسيم المركز إلى مناطق مناسبة للاستثمار من قبل الشركات العالمية أو الشركات المصنعة المتخصصة، ومن خلال استكمال توقيع عقد الخدمات الاستشارية مع شركة Saipem الإيطالية نكون قد بدأنا أعمال تنفيذ المشروع، والذي من خلاله نتطلع إلى مد جسر التعاون مع شركة Saipem لتنفيذ مشاريع أخرى”.

وعلّق ستيفانو كاو، الرئيس التنفيذي لشركةSaipem ، خلال حفل التوقيع قائلًا: “تظل شمال إفريقيا منطقة استراتيجية للتطورات الضخمة المحتملة في كل من قطاعي الصناعة والطاقة. وسيعزز هذا المشروع علاقتنا مع المؤسسة الوطنية للنفط، ويمنحنا الفرصة لدعم عملائنا في إنشاء مركز مهم للاستغلال الأمثل للموارد الوطنية”.

Share and Enjoy ! 0 Shares