ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب المنقطعة السيدة اليعقوبي أنه في حال تم منح الثقة اليوم الأربعاء لحكومة عبد الحميد الدبيبة بدون تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري، فهذا يعني أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يبقى القائد الأعلى، فسيكون “محمد المنفي ،وموسى الكوني، وعبدالله اللافي” عبارة عن ثلاثي لا واجبات لهم بالمطلق ولا مهام، ويحتفظ عقيله صالح بمركزه وصفته.

اليعقوبي وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضافت: “كما يعني ذلك أن مجلس نواب طرابلس قد انتهى، وأينما يكون عقيله يكون مجلس النواب، بعد أن ذهب نواب طرابلس إلى عقيله وأكملوا عملهم لجلسة معقلة أكثر من 3 سنوات، فلقد نقضوا غزلهم من بعد قوة”.

وأشارت أن منح الثقة دون تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري يعني أن الحكومة تكون حكومة عينها البرلمان، كما قال الدبيبة في كلمته: “نبي جهة شرعية تعتمدني، الـ 75 مش شرعيين”، على حد تعبيرها.

اليعقوبي اختتمت منشورها بالقول: “تاريخ 24-12-2021 يبقى حبرًا على ورق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،ويبقى مجلس الدولة، ويبقى مجلس النواب، ونبقى بدون دستور إلى أن نلتقي في حوار آخر في بلد آخر”.

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