ليبيا – قال عضو البرلمان سعيد امغيب إنه جرى في جلسة الاستماع لتشكيل حكومة عبد الحميد الدبيبة تشاورات كبيرة، أغلبها منطقي ويعبّر عن معاناة المواطن.

امغيب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أضاف: “بمناسبة الحديث عن التشتت والأقلية، يجب أن نبتعد حقيقةً عن هذه المسميات، لأن لا أحد يرفع الصكوك الوطنية ولا أحد يستطيع أن يقيّم أي شخص”.

وتابع: “لا أحد يتمنى أن يستمر الانقسام في الدولة الليبية ولا أحد يتمنى أن تستمر معاناة المواطن، وبالتالي طرحت تساؤلات على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونعتقد غدًا قد يتم في جلسة مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة”.

وأردف: “نحن صوتنا على أن تُحال الأسماء المشبوهة للجهات الرقابية لمعرفة حقيقة الاتهامات، والسيد الدبيبة قال بنفسه إن تأكد من الشبهات فيستم تغيير الوزير”.

وواصل حديثه قائلًا: “أنا شخصيًا لست راضيًا عن بعض الشخصيات الموجودة في الحكومة، لكن الأن الأمر أصبح واقعًا وتم تشكيل الحكومة، وبحسب تشكيلة الدبيبة معيار المحاصصة ناقص، ومعيار الكفاءة ناقص، ومعيار النزاهة ناقص، وأيضاً معيار التربية ناقص، ونرجو أن يتم تصحيح بعض الأسماء، وهنالك تجميع للتوقيعات، قد يتم يوم غدٍ تعديل التشكيلة واستبدال الأسماء المشبوهة واستبعادها”.

واستطرد بالقول: “تمنى من عبد الحميد الدبيبة عقب منحه الثقة أن يذكر بطولات الجيش الليبي في قتاله للخوارج والظلاميين والإرهابيين في بنغازي، ويحيي شهداء هذه المدينة، وفي درنة وفي أجدابيا، وفي كل المدن التي قاتل بها الجيش الليبي، ويجب أن يراعي هذه الأشياء وأن يذكر هذه التضحيات”.

وأكد امغيب أن مجلس النواب سيطالبون الدبيبة بتضمين جميع شهدائنا الأبرار في سجلات شهداء الدولة، بالإضافة إلى مطالبته بمعالجة جرحى القوات المسلحة في المستشفيات.

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