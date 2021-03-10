الأردن – يهدف الأردن إلى زيادة المساحات الخضراء فيه، وإلى زيادة الغطاء الحرجي، من خلال مشروع لزراعة عشرة ملايين شجرة، خلال عشر سنوات.

وفي إطار هذه الخطة، قال مدير مديرية حماية الطبيعة في وزارة البيئة، بلال قطيشات: “لا نسعى لزراعة جميع المناطق، فلكل منطقة خصوصيتها وطبيعتها، نعمل على إعادة تأهيل المناطق القابلة للزراعة لتكون خضراء”، لافتا إلى أن “مشروع التحريج الوطني ضروري جدا، لتعويض ما نفقده من أشجار نتيجة الحرائق والتغير المناخي”.

وحول طبيعة الأراضي في الأردن وعن أهمية هذا المشروع للبلاد، أوضح بلال قطيشات أن “معظم مساحة الأردن طبيعة صحراوية، والغابات تشكل أقل من 1%”، مؤكدا أنه “من الضروري أن نعوض ما نفقده من أشجار، وأن نزرع مساحات أوسع لمواجهة التصحر”.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 150 شخصا شاركوا في إطلاق المشروع الذي بدأ بزراعة 30 ألف شتلة خروب وكينا في كفرنجة بمحافظة عجلون (نحو 70 كلم شمال العاصمة عمان)، في تلة يمكن منها مشاهدة جبال الضفة الغربية غربا، وجبل الشيخ شمالا، إذا كان الجو صافيا، ويهدف المشروع لزراعة عشرة ملايين شجرة في المملكة خلال عشر سنوات، وقد بدأ تنفيذه في 11 فبراير الماضي بزراعة 30 ألفا في كفرنجة، و30 ألفا أخرى في الكرك (118 كيلومترا جنوب عمان) ومثلها في الطفيلة (179 كيلومترا جنوب عمان).

المصدر: “فرانس برس”

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