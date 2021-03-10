إيطاليا – أوضح أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، إن مشروعه مع ناديه لا يزال في بدايته وسيستمر في مسيرته رغم الخروج المبكر من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام 10 لاعبين من بورتو، امس.

ويأتي الإخفاق في الوصول إلى دور الثمانية، بنفس طريقة الموسم الماضي، عندما خرج بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض أمام أولمبيك ليون، وأقيل المدرب ماوريتسيو ساري في نهاية الموسم، رغم إحراز لقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.

ورغم السيطرة المحلية الواضحة، أحرز يوفنتوس اللقب الأوروبي مرتين مقابل سبع مرات لغريمه المحلي ميلان. ويحتاج النادي بشدة إلى المجد الأوروبي، لكن بيرلو يصر أنه لا يزال في بداية مسيرته هناك.

وقال بيرلو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: “لا أعرف إذا كان ساري أقيل بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا”.

وتابع:”أنا مدرب يوفنتوس في الوقت الحالي، وسأعمل على مشروع أكبر، ويسري ذلك على ما بعد هذا الموسم”.

وأضاف: “هذا الموسم هو مجرد بداية لهذا المشروع. نملك لاعبين شبان يتطور مستواهم من مباراة إلى أخرى. أدى اللاعبون الشبان واجباتهم برغبة وبإنكار للذات، ولا يمكن أن نقول أي شيء لهم، فلقد فعلوا كل شيء”.

وستترك هذه الهزيمة يوفنتوس يقاتل فقط على لقب الدوري الإيطالي، لكنه يواجه مهمة صعبة حيث يتأخر بعشر نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

وقال بيرلو: “لست سعيدا بالعمل لأسابيع عديدة دون مباريات أوروبية. كنت أفضل التأهل والاستمرار في دوري الأبطال”.

وأضاف: “حتى ننسى هذا الخروج سنحتاج إلى عدة أيام، لكن بعد ذلك يجب علينا المضي قدما ومحاولة التقدم في جدول الترتيب. نحن لا نزال في مارس”.

وفاز يوفنتوس 3-2 ، بعد وقت إضافي، الليلة الماضية، لكنه خرج من المسابقة من نفس الدور الذي شهد خروجه الموسم الماضي، عقب التعادل 4-4 في مجموع المباراتين. وحدث ذلك رغم اللعب أمام عشرة لاعبين من بورتو لفترات طويلة، حيث تعرض مهدي طارمي للطرد في الدقيقة 54.

المصدر: “رويترز”

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