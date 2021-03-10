فرنسا – حاول مشجعو باريس سان جيرمان، عشية مواجهة فريقهم أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، منع لاعبي الفريق الكتالوني من النوم من خلال إطلاق الألعاب النارية بكثافة خارج مقر إقامة الفريق.

واستمرت تلك الألعاب طوال الليل في ساعات فجر الأربعاء الأولى، للتأثير على لاعبي برشلونة قبل مواجهة إياب دور الـ16.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة فيديوهات توثق الواقعة من قبل بعض الفرنسيين الغاضبين من الإزعاج الليلي.

ولم تكن تلك محاولة مشجعي الفريق الباريسي الأولى للتأثير على لاعبي برشلونة، إذا قام بعض المشجعين برفع لافتات مهينة بحق المغنية الكولومبية شاكيرا، صديقة المدافع في برشلونة، جيرارد بيكيه، ولقي هذا التصرف المسيء استهاجانا كبيرا من المنظمات الداعمة لحقوق المرأة.

ويلتقي باريس سان جيرمان ضيفه برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة حاسمة ضمن منافسات إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وحقق بي سي جي، فوزا عريضا على الفريق الكتالوني بنتيجة 4-1 في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب “كامب نو”، في الـ16 من فبراير الماضي.

ويحتاج برشلونة لريمونتادا تقتضي بتسجيل رباعية دون تلقي أي هدف، للتأهل، أو رباعية مع استقبال هدف، للتعادل.

المصدر: “تويتر”

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