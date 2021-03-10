ليبيا – استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني أمس الثلاثاء “تيموثى داكيت” المستشار الاقليمي لشوؤن الهجرة في السفارة البريطانية.

اللقاء ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عددًا من المواضيع المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية، وما تسببه هذه الظاهرة من إرهاق للدولة الليبية وما تعانيه من مشاكل جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة مع ليبيا باعتبارها دولة عبور للمهاجرين وليست المقصد، وبأنها المتضرر الأول ومن ثم دول الاتحاد الأوروبي.

وبحث المجتمعون أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء ووضع حلول للمشاكل التي يواجهونها، من خلال وضع خطوات ناجحة وعملية على أرض الواقع، سواء بمد يد العون لهم أو ترحيلهم طواعية إلى بلدانهم ووضع حد لمعاناتهم، ومساعدة الدولة الليبية في هذا الشأن.

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