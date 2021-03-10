ليبيا – بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارته إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا أمس الثلاثاء، مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك من بينها الأوضاع في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.

الخارجية الإيطالية ذكرت في بيان وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية أن اللقاء شهد تقاربًا في وجهات النظر بين الوزيرين بشأن القضايا الأوروبية.

وأشارت الوزارة إلى أن جدول زيارة دي مايو يتضمن أيضًا اجتماعًا مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية في قبرص (يونفيسب) إليزابيث سبهار.

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