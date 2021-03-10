العراق – نفت رئاسة الجمهورية العراقية التصريحات المنسوبة إلى الرئيس العراقي برهم صالح، والتي قيل فيها إن الأخير أعلن استعداد العراق “لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين”.

وقال ناطق باسم رئاسة الجمهورية إن “وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين”.

وأكد أن “ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك”، داعيا وسائل الإعلام والمدونين إلى “توخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فإن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة”.

المصدر: RT

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