إيطاليا – خيبة أمل جديدة يتعرض لها كريستيانو رونالدو، مع إقصاء فريقه يوفنتوس من الدور الـ16 في دوري ابطال أوروبا، على يد بورتو، امس.

للمرة الأولى منذ 2006، يفشل النجم البرتغالي في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين.

ولم يكن مشوار “الدون” منذ انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس نحو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن النادي منذ عام 1996، لم يكن يسير على ما يرام، إذ ودع ربع نهائي 2019 أمام أياكس أمستردام الهولندي، ثم دور الـ16 عام 2020 أمام ليون الفرنسي، وأخيرا من دور الـ16 للنسخة الحالية أمام بورتو البرتغالي.

خروج رونالدو مع فريقه أمام بورتو من المسابقة الأوروبية أعاد ذكرى مشابهة حدثت قبل 17 عاما، عندما سجل بورتو هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة في ملعب “أولد ترافورد”، ليطيح بمانشستر يونايتد من الدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا نسخة 2004، وكان رونالدو آنذاك في صفوف الفريق الإنجليزي .

لكن يبقى الحرف المضيء في مشوار رونالدو بالبطولة الأوروبية أنه بات أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 40 تمريرة حاسمة.

المصدر: Squawka Football

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