روسيا – ذكرت وزارة التجارة والصناعة الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تمت صناعة دفعة تجريبية من سيارة “آوروس” الفاخرة الجديدة، على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت صناعة مجموعة سيارات من طراز “آوروس” والآن تخضع السيارات للاختبار. وذكرت الوزارة أن الإنتاج التسلسلي من “آوروس” سيبدأ في الربع الأول من 2021 على أن يتم تسليم السيارات للعملاء في مايو المقبل.

و”آوروس” من بواكير مشروع “كورتيج” (الموكب) لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات “الليموزين” و”سيدان” و”ميني فان” لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستباع في الأسواق الروسية والعالمية تحت ماركة “آوروس”.

وأطلق مشروع “كورتيج” بتكليف من الرئيس بوتين عام 2012، حيث كُلفت المؤسسات الصناعية، وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي، بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

المصدر: تاس

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