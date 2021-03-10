أفغانستان – أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ عن مخاوفه بشأن احتمال انتشار الجماعات الإرهابية في أفغانستان بحرية في حال انسحبت القوات الدولية من البلاد بشكل متسارع.

وقال ستولتنبيرغ خلال ندوة عقدت عبر تقنية الفيديو، امس: “نحن متواجدون في أفغانستان لهذه الفترة الطويلة من أجل منعها من أن تصبح ملجأ للإرهابيين الدوليين مجددا، حيث يخططون لهجماتهم ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو”.

وأضاف أن أي دولة من دول الناتو لا تريد أن تبقى في أفغانستان لفترة أطول مما هو ضروري، مؤكدا أنه “في الوقت ذاته فإننا لن ننسحب بشكل مبكر لأننا نخاطر بتحول أفغانستان إلى ملجأ للإرهابيين من جديد”.

ودعا ستولتنبيرغ دول الحلف إلى تنسيق خطواتها اللاحقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن جميع الدول تؤيد جهود الإدارة الأمريكية الجديدة لإيجاد حل سلمي لأفغانستان في إطار عملية التفاوض.

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أنه يراجع الخطط للانسحاب من أفغانستان، بينما كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تسعى لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو 2021، وفقا لاتفاق مع حركة “طالبان”.

المصدر: “تاس”

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