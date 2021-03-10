القدس – أقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى، بمدينة القدس، بمرافقة عناصر من الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن “66 مستوطنا اقتحموا المسجد صباح اليوم”.

وأشارت إلى أن “من بين المقتحمين الحاخام يهودا غليك”، الذي اشتهر بدعواته لتكثيف الاقتحامات للمسجد، وهو عضو كنيست سابق من حزب “الليكود”.

​​​​​​​ويتوقع أن يقوم عدد آخر من المستوطنين، باقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

ومنذ 2003، تسمح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، بشكل يومي، (عدا الجمعة والسبت) رغم الاحتجاجات المتتالية من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية.

الأناضول

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