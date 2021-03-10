تركيا – أعلن نادي غلطة سراي التركي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إنهاء تعاقده مع النجم المغربي يونس بلهندة من جانب واحد، بسبب انتقاده لإدارة النادي عقب مواجهة سيفاسبور في الدوري.

وذكر النادي في بيانه، أن اللاعب أدلى بتصريحات تسيء إلى صورة النادي وسمعة أعضاء مجلس إدارته، بعد مباراة سيفاسبور التي انتهت بالتعادل 2-2 الأحد الماضي.

وأضاف البيان: “أفعال اللاعب السابقة أيضا تنتهك باستمرار العقد واللوائح التأديبية الداخلية للنادي، لذلك تم إنهاء التعاقد مع بلهندة على الفور، من جانب واحد ولسبب وجيه، اعتبارا من 10 مارس 2021، وفقا للمادة 14 من تعليمات الفيفا”.

وكان بلهندة قد وجه انتقادات علنية لإدارة ناديه، عقب مباراة الفريق الأخيرة، قائلا: “عليهم حل مشكلة الملعب، بدلا من النظر إلى بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي”، وهو ما وتر علاقة اللاعب مع إدارة ناديه، إضافة إلى مسألة تجديد عقده.

ووصلت العلاقة بين اللاعب وناديه الفترة الماضية إلى طريق مسدود، بشأن تجديد عقده، الذي سينتهي في الصيف المقبل.

وكشفت تقارير، أن اللاعب المغربي يرفض تخفيض راتبه السنوي، وهو ما أعاق المفاوضات بين الطرفين.

ولعب بلهندة البالغ 31 عاما، 21 مباراة في الدوري التركي هذا الموسم سجل خلالها 6 أهداف.

وانضم بلهنده لغلطة سراي عام 2017 قادما من صفوف دينامو كييف الأوكراني.

المصدر: الموقع الرسمي لنادي غلطة سراي + وكالات

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