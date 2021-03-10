ليبيا- أصدرت قوة حماية طرابلس التابعة لرئاسي الوفاق بيانًا بشأن جلسة مجلس النواب المنعقدة بهدف منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى متابعة القوة مجريات الجلسة مع تجديد موقفها الذي أخذت فيه على عاتقها “الوقوف دوما إلى صف الوطن والمواطن والدفاع عنهم ضد من يحاول المساس بهم ودعم كل ما له شأن ترسيخ استقرارهم بمنأى عن آي تدخل في الشأن السياسي أو التشريعي”.

وأهاب البيان بكافة السلطات في البلاد التشريعية أو القضائية أو التنفيذية بتغليب مصلحة الوطن و المواطن والتوجه نحو التداول السلمي للسلطة لتحقيق الهدف السامي الذي أتت من أجله ما وصفوها بـ”ثورة 17 فبراير ” ، مبينًا أن هذا الموقف يأتي بعد متابعة ورصد ما يجري في البلاد.

ودعا البيان ممثلي الشعب في مجلس النواب لأن يشدوا الهمة عاليًا ويخرجوا بسلطة تنفيذية تدير شؤون البلاد وتنهي حالة الانقسام ، مذكرًا إياهم أن أي مماطلة في تداول السلطة قد يؤدي إلى تقويض العملية السياسية وانهيار الاقتصاد الوطني وانتشار الفوضى وعودة الأزمات.

وأختتم البيان بدعوة أعضاء مجلس النواب إلى القيام بواجبهم على أكمل وجه من دون أي ضغوطات ومن خلال الإرادة الحرة ووفقا لما تمليه عليه ضمائرهم لأنهم وحدهم المسؤولون الآن أمام الله ومن ثم الوطن والمواطن.

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