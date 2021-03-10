كوسوفو – هدد اتحاد كوسوفو لكرة القدم بالانسحاب من اللعب في ضيافة إسبانيا بتصفيات كأس العالم، إذا لم يتم السماح برفع علم البلاد وعزف نشيدها الوطني قبل ركلة البداية.

وإسبانيا من ضمن 5 دول من الاتحاد الأوروبي لا تعترف رسميا بكوسوفو كدولة مستقلة، إلى جانب سلوفاكيا واليونان وقبرص ورومانيا.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن موقف إسبانيا من كوسوفو يعني أنه لا يمكن رفع علمي البلدين معا قبل المباراة، التي تقام في إشبيلية في 31 مارس، وإنه لن يتم وصف الموسيقى بأنها النشيد الوطني لكوسوفو.

ورد اتحاد كوسوفو بتوجيه انتقادات حادة للاتحاد الإسباني خلال بيان بموقعه على الإنترنت الثلاثاء، بعدما وصف حساب المنتخب الإسباني على “تويتر” منافسه في تصفيات كأس العالم بأنه يمثل “مقاطعة”.

وقال بيان اتحاد كوسوفو إنه يصر على عزف النشيد ورفع علم بلاده وأكد أنه “دون ذلك لن تقام المباراة”.

وأكد اتحاد كوسوفو أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد الإسباني وسيصل بالأمر إلى الاتحاد الأوروبي “اليويفا” “بحثا عن الحماية” من الاتحاد القاري الذي التحق به في 2016 إلى جانب الفيفا أيضا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الإسباني.

المصدر: “رويترز”

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